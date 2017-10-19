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FSM'deki yol çalışması sona erdi

Köprüde kapatılan şeritler, bugün saat 18.00 itibariyle tekrar trafiğe açılacak.

19.10.2017 - 15:18
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu yakası girişinde 23 Eylül tarihinde başlayan çalışmalarda kaçak geçişlerin önüne geçmek için bölgeye elektronik cihazları taşıyacak bir tak inşaa edilmeye başlanmıştı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlatılan (TAK) kurulum çalışmalarına ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

BUGÜN 18.00'DE TRAFİĞE AÇILACAK

Arslan açıklamasında, “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 23 Eylül 2017 tarihinde başlatılan otoyol üzerine güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon (TAK) kurulum çalışmalarını, arkadaşlarımızın özverili çalışmaları neticesinde planlanandan 20 gün önce tamamlamış bulunuyoruz. 20 Kasım 2017 tarihinde saat 22:00'de açılması planlanan köprüdeki kapatılan şeritler, bugün saat 18:00 itibariyle tekrar trafiğe açılacaktır" dedi.

FSM'deki yol çalışması sona erdi

"VATANDAŞLAR MAĞDUR OLMASIN DİYE 7/24 ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ"

Bakan Ahmet Arslan açıklamasında, "Köprü üzerindeki çalışmalar İstanbullu vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla 7 gün 24 saat sürdürülmüş ve olabildiğince erken bitirilmiştir. Kurulum çalışmalarını anlayışla karşıladıkları için İstanbullu vatandaşlarımıza öncelikle şükranlarımızı sunuyorum. Özverili çalışmalarından ötürü de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

FSM'deki yol çalışması sona erdi

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