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FT, YPG destekçisi öğrencilerin ifade özgürlüğünü savundu

Boğaziçi Üniversitesi'nde YPG lehine eylem yapan terör yandaşı öğrenciler gözaltına alınmıştı. İngiliz basını "ifade özgürlüğü" naraları atmaya başladı.

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 09:06..
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FT, YPG destekçisi öğrencilerin ifade özgürlüğünü savundu

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Boğaziçi Üniversitesi'nde Zeytin Dalı Harekatı'na destek için lokum dağıtan öğrencileri "Katliamın lokumu olmaz" pankartlarıyla protesto eden YPG yanlısı öğrenciler gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştı.

ÜLKELER ARASINDAKİ GERGİNLİK SÜRÜYOR

Son günlerde ülkeler arasında yaşanan gerginlikler "dünya savaşına ramak kaldı" yorumlarına neden olurken, İngiliz Financial Times gazetesinin konusu ise bu tutuklamalar oldu.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ"

Terör destekçisi öğrencileri "ifade özgürlüğü" diyerek savunan gazete, "Türkiye'deki üniversite baskınları ifade özgürlüğüne yönelik korkuyu körüklüyor." diye yazdı.

FT, YPG destekçisi öğrencilerin ifade özgürlüğünü savundu

"BASKI ARTIYOR"

Gazetenin haberinde, Boğaziçi Üniversitesi'nin liberal bir üne sahip olduğu, bağımsızlığını kararlı bir şekilde koruduğu ve 1990'lı yıllarda yasaklara rağmen öğrencilerin kampüste başörtülerini takmalarına izin verdiği kaydediliyor.

Haber "Ancak pek çok kişi, üniversitenin artan baskıdan kaçamayacağı endişesini taşıyor" şeklinde devam ediyor.

FT, YPG destekçisi öğrencilerin ifade özgürlüğünü savundu

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