taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.588
USD
3,5440
EURO
3,9031
ALTIN
140,77
PETR
52,0300

Fuat Avni'nin fotoğraf albümü ortaya çıktı

FETÖ'nün örgüt tabanını yönlendirmek için kullanılan Fuat Avni isimli Twitter hesabını kullanan Said Sefa'nın fotoğraf albümü ortaya çıktı.

16.05.2017 - 09:24
  1. Haberler
  2. Gündem

Fuat Avni'nin fotoğraf albümü ortaya çıktı

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, albümde, Said Sefa'nın Ahmet Altan, Enes Kanter, Ekrem Dumanlı ve Atilla Taş gibi örgütün medya yapılanması içerisinde yer alan isimlerle çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.

ATİLLA TAŞ DA ALBÜMDE

Fotoğraflarda Zaman'ın eski yöneticisi Mehmet Kamış da bulunuyor. Karelerden birinde Said Sefa'yla birlikte olan Atilla Taş, tahliye edildikten sonra yeniden cezaevine konulmuştu.

Fuat Avni'nin fotoğraf albümü ortaya çıktı

ENES KANTER OFİSİ ZİYARETE GELMİŞ

Fuat Avni'nin albümünde soyadını 'Gülen' olarak değiştirip örgüt elebaşısı için 'canımı veririm' diyen basketbolcu Enes Kanter de yer alıyor. Kanter'in Said Sefa'nın ofisini ziyaret etmesi dikkat çekiyor.

Fuat Avni'nin fotoğraf albümü ortaya çıktı

Ahmet Altan ile Said Sefa'nın baş başa yaptıkları bir görüşmenin fotoğrafı da başsavcılığın ele geçirdiği albümde yer alıyor. Firari Said Sefa hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

Fuat Avni'nin fotoğraf albümü ortaya çıktı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

127
Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

44
Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

70
Muharrem İnce yeni bir Ekmeleddin vakasından korkuyor

Muharrem İnce yeni bir Ekmeleddin vakasından korkuyor

34
Financial Times'ın Erdoğan-Trump analizi

Financial Times'ın Erdoğan-Trump analizi

14
Eski F.Bahçeli ve G.Saraylı basketbolcu evlendi

Eski F.Bahçeli ve G.Saraylı basketbolcu evlendi

34
FETÖ'den ABD'de Türkiye aleyhine mektup

FETÖ'den ABD'de Türkiye aleyhine mektup

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM