Fuat Avni’nin yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Daha önce Fuat Avni hesabını yöneten Said Sefa'nın, Atilla Taş, Enes Kanter, Ahmet Altan gibi isimlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre Ağır Ceza Mahkemesi'nde gıyabında yargılanan Said Sefa her yerde aranırken başsavcılık bu kez Sefa'ya ait yeni fotoğraf albümüne ulaştı.

Albümde, tutuklu Mehmet Altan ve Said Sefa'nın sarmaş dolaş fotoğrafları görülüyor.

STV SPİKERİYLE DE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Yeni albümde, 15 Temmuz gecesi ABD'den skandal bir canlı yayın yapan STV spikeri Şemsettin Efe de yer alıyor. Efe, o gece Zaman gazetesi yazarı Kerim Balcı ile canlı bağlantı kurmuş, Balcı, darbecilere karşı sokağa çıkan vatandaşları suçlamıştı.

Albümde yer alan bir diğer fotoğrafta ise Mehmet Altan, Said Sefa ve 17-25 Aralık sonrası yurtdışına gittiği belirlenen, Bugün yazarı Ergun Babahan'ın samimi halleri dikkat çekiyor.