Fuat Oktay yaralı askerleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, patlamada yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen askerleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

ASKERLERİ ZİYARET ETTİLER

Hakkari'de meydana gelen patlamada yaralanan ve Ankara'da tedavi altına alınan askerleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ziyaret eti.

Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer yetkililer eşlik ettiği ziyarette yaralı askerlerin durumu hakkında bilgi alındı. Mühimmat deposundaki patlamanın ardından 4 asker Ankara'ya sevk edilmişti.