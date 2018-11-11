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Fuat Oktay yaralı askerleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de üs bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan ve Ankara'ya sevk edilen yaralı askerleri ziyaret etti.

AA | 11.11.2018 - 11:19..
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, patlamada yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen askerleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Fuat Oktay yaralı askerleri ziyaret etti

ASKERLERİ ZİYARET ETTİLER

Hakkari'de meydana gelen patlamada yaralanan ve Ankara'da tedavi altına alınan askerleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ziyaret eti.

Fuat Oktay yaralı askerleri ziyaret etti

Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer yetkililer eşlik ettiği ziyarette yaralı askerlerin durumu hakkında bilgi alındı. Mühimmat deposundaki patlamanın ardından 4 asker Ankara'ya sevk edilmişti.

Fuat Oktay yaralı askerleri ziyaret etti

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