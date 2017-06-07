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Fuatavni'ye bilgi sızdıran 9 FETÖ'cü

FETÖ’nün operasyon hesabı "fuatavni"ye bilgi sızdıran polislerin kimlikleri deşifre oldu.

07.06.2017 - 08:45
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İtirafçı olan polislerin verdiği bilgiler doğrultusunda "fuatavni"ye bilgi aktaran polisler ve imamlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmasıyla ortaya çıkarıldı.

İMAM DÜZEYİNDEKİ 9 FETÖ'CÜ

Akşam gazetesinin haberine göre; bilgiler imam düzeyindeki 9 FETÖ'cü de toplandı. Gelen bilgi ve belgeler önce bölge sekreteri ve alt birimlerine aktarılıyordu. Sonrasında ise Bilişim imamı Salih Cömert'e. Cömert'te bu bilgileri fuatavni'nin bilgi havuzuna özel bir sistemle aktardı.

Fuatavni'ye bilgi sızdıran 9 FETÖ'cü

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Fuatavni'ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Başbakanlık Veri Uzmanı Mustafa Koçyiğit tutuklanmıştı. Koçyiğit, "2013'te İstihbarat Daire Başkanlığı'nda yönetimin değişmesinden sonra bizde bir bocalama oldu, örgütün İDB'den veriye ihtiyacı vardı. Selahattin abinin talimatıyla mühendislerden İDB'de işimize yarayacak verileri istedim. Bu bilgileri USP, CD ve hard diskle abilere teslim ettim." demişti.

HEPSİ TUTUKLANDI

Polis, kritik isimleri yakalayarak cezaevine yolladı. İşte emniyetteki tüm gizli bilgileri fuatvani’ye aktaran FETÖ'cüler:

Hasan Deniz,
Hayri Bakır,
Muhammet Alıç,
Salih Cömert,
Ecevit Bahadır,
İbrahim Aydoğdu
Hasan Çalışkan.

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