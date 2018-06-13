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Fuego Yanardağı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda yaşanan patlamalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 114'e çıktı.

AA | 13.06.2018 - 14:47..
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Guatemala'da, 10 gün önce patlamaların başladığı Fuego Yanardağı çevresinde şimdiye kadar 114 kişinin cesedinin bulunduğu, 150'den fazla kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Fuego Yanardağı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

1,7 MİLYON KİŞİNİN ETKİLENDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Yetkililerin yanardağdaki hareketliliği önceden fark ettiği ancak tahliye kararı almadığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

4 binden fazla kişi, 3 Haziran'daki patlamadan bu yana barınaklarda kalıyor. Yanardağdaki patlamalardan 1,7 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

Fuego Yanardağı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Fuego Yanardağı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Fuego Yanardağı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Fuego Yanardağı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

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