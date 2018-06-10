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Fuego Yanardağı'nda sıcak kaya ve tortu akıntısı

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'ndan akmaya başlayan çamur, su ve volkanik maddeden oluşan akıntı bölge halkını korkutmaya devam ediyor.

AA | 10.06.2018 - 14:40..
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Fuego Yanardağı'ndan sıcak kaya ve tortu akmaya başladı. Guatemala Sismoloji ve Volkanoloji Enstitüsü, çamur, su ve volkanik maddeden oluşan bu akıntının, yağmurlar tarafından beslendiğini ve geçtiği vadilerde ağaçları yok ettiğini bildirdi.

Fuego Yanardağı'nda sıcak kaya ve tortu akıntısı

RİSKLER DEVAM EDİOR

Enstitünün Başkanı Eddy Sanchez, faaliyeti azalsa bile Fuego Yanardağı'nın oluşturduğu risklerin devam ettiğini söyledi.

Akıntının Panaleon Nehri'nde su seviyesini yükseltmesi nedeniyle Santa Lucia Cotzumalguapa bölgesinden 72 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Fuego Yanardağı'nda sıcak kaya ve tortu akıntısı

ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Patlamadan sonra kaybolanları resmi arama çalışmaları dün sona ererken, San Miguel Los Lotes dahil bazı bölgelerde gönüllülerin kayıpları aramayı sürdürdüğü ifade edildi.

Guatemala'da 4 binden fazla kişi, geçen haftaki patlamadan bu yana barınaklarda kalıyor.

Fuego Yanardağı'nda sıcak kaya ve tortu akıntısı

110 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ülkede 110 kişinin hayatını kaybettiği afete karşı yetkililerin zamanında önlem almadığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Yetkililerin, yanardağdaki hareketliliği geçen pazar sabahı fark ettiği ancak tahliye kararı almadığı belirtiliyor.

Yanardağdaki patlamalardan 1,7 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

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