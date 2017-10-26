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Fuhuş için geldi, kilo alınca kendi çetesini kurdu

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan çete liderinin kilo alınca fuhuşu bırakıp çete lideri olduğu ortaya çıktı.

26.10.2017 - 13:07
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Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, kent merkezinde belirlenen ve aralarında bazı otellerin de bulunduğu adreslere 3 gün önce, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

10 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Fuhuş yaptıkları öne sürülen 4 Ukrayna, 2 Gürcistan, 2 Kazakistan, 1 Kırgızistan ve 1 Moldova uyruklu 10 kadın, gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan K.T., M.T., M.K. ve M.A.'nın götürüldükleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı.

KİLO ALINCA ÇETE LİDERİ OLDU

Operasyonda çetenin lideri olduğu belirtilen K.T. ve M.T. çiftinin evli olduğu ortaya çıktı. Polis, K.T.'nin 15 yıl önce Türkiye'ye gelerek, Antalya'ya yerleştiğini, para karşılığı fuhuş yaptığını, defalarca polis tarafından gözaltına alınıp, hakkında işlem yapıldığını belirledi. Fuhuş yapmaya devam eden K.T.'nin kilo alması nedeniyle kendi çetesini kurduğu ve yanında 2'si akrabası 12 kişiyi çalıştırdığı tespit edildi.

Fuhuş için geldi, kilo alınca kendi çetesini kurdu

7 YAŞINDA ÇOCUĞU HIV VİRÜSÜ TAŞIYOR

Yabancı uyruklu kadınlardan birinin 3 aylık hamile olduğu, 7 yaşında erkek çocuğu bulunduğu ve HIV virüsü taşıdığı ortaya çıktı. İfadeleri alınan yabancı uyruklu 8 kadın, İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildi. Sağlık kontrolü sonrası, 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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