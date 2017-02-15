Fuhuş için gittiği evde gasp edilen Mersinli

Mersin'de polis merkezine giden B.Y. adlı şahıs, bir kadınla para karşılığı birlikte olmak için anlaştığını, kadının gösterdiği eve gittikten bir müddet sonra içeriye giren 5 kişi tarafından silahla tehdit edildikten sonra darp edilerek 500 lira parasının gasp edildiğini bildirdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüphelilerden birinin ’bunu araziye götürelim’ diyerek dışarıya çıkarıldığı sırada kaçıp kurtulduğunu anlatan B.Y., şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Şikayet üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Seda T. (29) ile Orhan E.’yi (26) yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılardan birinin ise olay günü cezaevinden izinli çıkan ve daha sonra tekrar cezaevine dönen Ahmet Y. olduğu saptandı.

B.Y. tarafından teşhis edilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.