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Fuhuş operasyonu: 3. kattan kaçmaya çalıştılar

Fatih'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 3. kattaki evden çarşafları birbirine bağlayarak kaçmak isterken yere düşen yabancı uyruklu 2 kadın, hastanede tedavi altına alındı.

AA | 24.09.2018 - 21:32..
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Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

ÇARŞAFLARI BİRBİRİNE BAĞLADILAR

Bu kapsamda, bir binanın 3. katındaki eve operasyon düzenlendi. "Polis" uyarısı yapılarak çalınan kapıyı açan erkek şahıs, kadınların çarşafları birbirine bağlayarak camdan inmeye çalıştıklarını söyledi.

Bunun üzerine binanın arka tarafına giden ekipler, 2 yabancı uyruklu kadını yerde yatar vaziyette buldu.

Düştükleri anlaşılan kadınlar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadınların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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