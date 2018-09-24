Fuhuş operasyonu: 3. kattan kaçmaya çalıştılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Başkan Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri ile görüşmesi

Kayseri'de 8 caminin imam odasında bulunan yardım paralarını çalan zanlı, güvenlik kameralarından tespit edildi. Zanlı, soymak için geldiği son camide gözaltına alındı.

Hakkari sınırındaki üs bölgesine saldırı hazırlığı yaptığı öğrenilen bir grup teröristin silahlarını bırakıp kaçtığı bildirildi.

Teröristler silah ve mühimmatı bırakıp kaçtılar

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Kümese giren sokak köpekleri 20 hindiyi telef etti

Kırşehir'de hindi besiciliği yapan bir kişinin kümesine giren sokak köpekleri, 20 hindinin ölmesine neden oldu.