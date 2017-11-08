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Fuhuş pazarlığında 'Maç başına 900 lira' şifresi

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı.

08.11.2017 - 09:37
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ŞİFRE

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, O.S. ile A.Ö.'nün bir eskort sitesi üzerinden lüks otellerde fuhuş yaptırdığını tespit etti.

FUHUŞUN ŞİFRELERİ

Polis ekipleri, O.S., ile A.Ö.'nün telefonlarını dinlemeye aldı. Ekipler, ''Yeni transfer var', 'Maç başına 900 lira', 'İmza için otelde bulaşalım' gibi parolaları çözmesiyle operasyon başlattı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Polis O.S. ve A.Ö.'nün, 2 kadın ile lüks bir otelde müşteri beklediğini tespit etti. Burada operasyon düzenleyen polis, O.S., A.Ö. ile B.E. ve S.P. adlı kadınları gözaltına aldı.

O.S. ile A.Ö.'nün kadınları, Antalya ve çevresinden getirdiği ifade edildi. B.E. ve S.P. adlı kadınlar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, fuhuş yaptırdığı tespit edilen O.S. ile A.Ö., adliyeye sevk edildi.

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