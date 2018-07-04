Fuhuş şebekesinin lideri şafak baskınında yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çete lideri "Manukyan" lakaplı Afife F. olan şebekenin Adana merkezli İstanbul, Mersin, Hatay ve Diyarbakır’da çok sayıda kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı.

FUHUŞA ZORLUYORDU

Polis bu ihbar üzerine çete lideri kadın ile çete mensuplarını teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yaklaşık 3 aydır yapılan takip sonucunda polis çetenin liderinin ihbarda olduğu gibi Afife F. isimli kadın olduğunu çevresindeki şahısların kendisine "Manukyan" dediği ve kadınlara zorla, tehditle fuhuş yaptırıp para kazandığını saptadı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu tespitler üzerine polis şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Hatay ve Mersin’de operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak özel harekat polisleriyle 20 adrese giren polis şebeke lideri kadının da aralarında bulunduğu 5’i kadın 19 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin daha çok Adana’nın Karataş ilçesinde fuhuş yaptırdığı da belirlendi.

Zanlılar adli tıpa getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirilip sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılara "fuhşa aracılık etmek, zor ve tehditle fuhuş yaptırmak, yer temin etmek, kişi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamalarından işlem yapılacağı öğrenildi. Zanlıların sorgusu devam ediyor.