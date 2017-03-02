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Fuhuştan yakalanan Ukraynalı doçent doktor çıktı

N.O., savunmasında "Profesör olmak için çalışmalarım var. Paraya ihtiyacım vardı. Türkiye'de iyi para kazanılıyor diye duymuştum" dedi.

02.03.2017 - 09:57
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ukrayna

İstanbul polisi, UkraynalI N.O.'nun hem fuhuş yapmak hem de yaptırmak için ülkesinden İstanbul'a geldiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Habbertürk'ün haberine göre; İnternet üzerinden ve aracı kişilerle müşteri bulduğu anlaşılan N.O.'nun bir fuhuş şebekesiyle de bağlantısı tespit edildi.

Delillerin toplanmasının ardından 5 ayrı adrese eşzamanlı baskınlar düzenleyen polis, N.O. ile birlikte 7'si kadın 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan N.O.'nun doçent unvanlı tıp doktoru olduğunun anlaşılması polisi bile şaşırttı.

"PROFESÖR OLACAĞIM"

Emniyette ifadesi alınan N.O., kimseyi pazarlamadığını belirtip şunları söyledi: "Profesör olmak için çalışmalarım var. Paraya ihtiyacım vardı. Türkiye'de iyi para kazanılıyor diye duymuştum. Ben de İstanbul'a geldim."

Soruşturmanın ardından N.O. ile birlikte 7 kadın hastanedeki kontrollerinin ardından sınır dışı edildi.

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