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Fukuşima'da 7 yıl sonra erimiş nükleer yakıt bulundu

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunamiden Fukuşima Nükleer Santrali'nin tahliye edilmişti. Üzerinden 7 yıl geçtikten sonra yeni nükleer kalıntılar bulundu.

AA | 19.01.2018 - 19:42..
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Fukuşima'da 7 yıl sonra erimiş nükleer yakıt bulundu

Japonya'da 2011 yılındaki deprem ve ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Daiçi Nükleer Santralinin tahliyesi için çalışmalar yürüten ekipler 2 nolu reaktördeki tehlikeli nükleer yakıt kalıntılarına ulaşmayı başardı.

ERİMİŞ HALDE BULUNDU

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO) reaktör enkazında keşif yapmak üzere geliştirilen teleskopik robot kolunun ucuna yerleştirilen kamerayla erimiş haldeki nükleer yakıt yığınının konumunu belirlediğini duyurdu.

Ana soğutma tankının altında bulunan yığının, rektörün basınç tankını eriterek aşağıya sızdığı tahmin ediliyor.

YAKIT TANKLARI ERİMİŞTİ

Nükleer yakıt kalıntılarının yerinin tespiti, santralin tümüyle tahliye edilmesi yolunda önemli bir adım.

Fukuşima Nükleer Santralinin 1, 2 ve 3 nolu reaktörlerinde kaza sonrası soğutma sistemlerinin çalışmaması nedeniyle yakıt tankları erimişti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntının ardından evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Fukuşima'daki sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin nihai olarak tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

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