taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.590
USD
3,8225
EURO
4,6841
ALTIN
161,57
PETR
62,5800

Fünyeyle patlatılan çantadan bisküvi çıktı

Çorum'da Yunus Emre Parkı karşısındaki otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanınca fünye ile patlatıldı.

DHA | 10.02.2018 - 18:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Çorum'un Gazi Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı karşısındaki belediye otobüs durağına bırakılan çantayı fark eden vatandaşlar, patlayıcı olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi.

ÇANTADAN YİYECEK ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bomba imha uzmanını çağırdı. Sinyal kesici cihaz jammer kurulmasının ardından, bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile patlattı.

Çantadan bir bıçak, bisküvi ve yiyecek çıktı. Çok sayıda kişi, polisin çalışmasını cep telefonu ile kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fünyeyle patlatılan çantadan bisküvi çıktı


Fünyeyle patlatılan çantadan bisküvi çıktı

Fünyeyle patlatılan çantadan bisküvi çıktı

Fünyeyle patlatılan çantadan bisküvi çıktı

Fünyeyle patlatılan çantadan bisküvi çıktı

Fünyeyle patlatılan çantadan bisküvi çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Afrin'de helikopterimizin düşürüldüğünü açıkladı

Erdoğan, Afrin'de helikopterimizin düşürüldüğünü açıkladı

163
Esad rejimi, İsrail jetini düşürdü

Esad rejimi, İsrail jetini düşürdü

150
NASA çalışanı Serkan Gölge'ye FETÖ'den hapis cezası

NASA çalışanı Serkan Gölge'ye FETÖ'den hapis cezası

114
Continental sadece Türkçe özür diliyor

Continental sadece Türkçe özür diliyor

238
Teröristlere gönderilen cesaret verici haplar yakalandı

Teröristlere gönderilen cesaret verici haplar yakalandı

60
TSK'dan düşen helikopterle ilgili açıklama

TSK'dan düşen helikopterle ilgili açıklama

54
Başbakan: 2 askerimiz şehit oldu

Başbakan: 2 askerimiz şehit oldu

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM