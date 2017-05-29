Furkan Palalı ve Demet Özdemir aşk yaşıyor

Furkan Palalı ile Demet Özdemir ‘Çilek Kokusu’nda sevgili oldu. İki oyuncu kulüpte yakalandı.

ESKİ SET AŞKINI BIRAKTI

Demet Özdemir ile Yusuf Çim, Haziran 2015’teki ‘Çilek Kokusu’nun setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Dizi 23 bölümde yayından kaldırıldı. Demet Özdemir, Haziran 2016’da Fox TV’deki ‘No: 309’un kadrosuna girdi.

Sevgilisini oynayacak rol arkadaşı ise Furkan Palalı’ydı. Aşk sahneleri Demet Özdemir ile sevgilisi Yusuf Çim’i ayırdı.

YENİ SET AŞKIYLA SABAHA KADAR EĞLENDİ

Demet Özdemir ile Furkan Palalı’nın gizledikleri aşk 23 Mayıs’ta Emirgan’daki gece kulübü ‘Gizli Kalsın’da ortaya çıktı. Kulübe ayrı gelen sevgililer ‘içeride nasıl olsa muhabir yok’ diyerek gayet rahattı. Birbirlerine sık sık sarılıp öpüştüler. Eğlencenin sonunda el ele çıktılar.