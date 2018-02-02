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Furkan Vakfı kurucusunun 7 yıl hapsi istendi

Furkan Vakfı’na yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan vakfın kurucu başkanı Alpaslan Kuytul’un iddianamesi hazırlandı.

AA | 02.02.2018 - 10:24..
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Furkan Vakfı kurucusunun 7 yıl hapsi istendi

FURKAN VAKFI

Cumhuriyet savcılığınca, ihbarlar doğrultusunda Kuytul hakkında daha önce "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından başlatılan soruşturmalar tamamlanıp 2 ayrı iddianame hazırlandı.

Adana 2. ve 22. Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edilen iddianamelerde Kuytul için 7 yıl hapis cezası istendi.

DARBE GİRİŞİMİNİ DESTEKLEDİ

Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ise Kuytul'un vakfa ait sosyal paylaşım sitelerine yüklenen video görüntülerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini destekler mahiyette açıklamalar yaptığı belirtildi.

İddianamede, Kuytul'un konuşmalarında darbe girişimi sonrası tutulan demokrasi nöbetlerine de tepki gösterip "Demokrasi dediğiniz zaman tüm haramları da kabul etmiş oluyorsunuz. Ben söylüyorum kim demokrasi için sokaklara çıkarsa gayri İslami bir düzeni savunmuş olur. Bunun da hesabını Allah'a verir." diyerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği aktarıldı.

Sanık Kuytul'un önümüzdeki günlerde 2 ayrı davadan yargılanmasına başlanacağı öğrenildi.

Furkan Vakfı’na operasyon

Furkan Vakfı kurucusunun 7 yıl hapsi istendi

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