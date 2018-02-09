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Furkan Vakfı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 5'inin tutuklandığı açıklandı. 5 kişi arasında kurucu başkan Alparslan Kuytul da bulunuyor.

AA | 09.02.2018 - 00:59..
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Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 şüpheli savcılıkta ifade verdi.

Furkan Vakfı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İFADELERİNİN ARDINDAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

İfade işlemlerinin ardından zanlılar, "FETÖ/PDY, PKK/KCK, El Kaide ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etme" ile "suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarından, şüphelilerden İ.B. ise ayrıca "müstehcenlik" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemlerin ardından zanlılardan Alparslan Kuytul ile T.Y.D, İ.B, E.A. ve A.A. tutuklandı, 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, İstanbul ve Kayseri'nden gelen takviye kuvvetlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis adliye ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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