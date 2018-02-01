Furkan Vakfı operasyonunda ele geçirilenler

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik Adana merkezli 3 ilde yaptıkları operasyonda, kurucu başkan Alpaslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve 'hocalar' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 21 kişiyi gözaltına alındı.

HER YERDEN PARA ÇIKTI

Polis, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakıf merkez binasında da arama yaptı. Kasa ve çekmecelerde çıkan paralar ekipleri hayrete düşürdü.

PARA SAYMA MAKİNESİ

Ekipler, bir odada buldukları para sayma makinesini ile kasada bulunan paraları saydı. Yapılan sayımlarda, döviz ve Türk lirasından oluşan destelerde 364 bin lira olduğunu tespit etti. Sayım anı ise polis kamerası tarafından görüntülendi. Ayrıca vakıf binasında bulunan sistem odasındaki bilgisayarlara da el konuldu.

FURKAN VAKFI KAPATILDI

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında vakfın faaliyette bulunması geçici olarak men edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vakfın faaliyetlerinin geçici men edildiği bildirildi. Açıklamada, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen, 2016/47740 sayılı soruşturma kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğünün de görüşleri doğrultusunda Anayasa’nın 33. ve Türk Medeni Kanunu’nun 115. maddesi gereğince, Adana ilinde bulunan 'Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı' ile tüm şube ve temsilcilikleri, İçişleri Bakanlığı’nın 31 Ocak tarihli olurları ile geçici olarak faaliyetten men edilmiştir." denildi.