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Furkan Vakfı’na kayyum atandı

Adana'da, düzenlenen operasyonla 25 kişinin gözaltında alındığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na, kayyum ataması yapıldı.

İHA | 02.02.2018 - 16:42..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik 30 Ocak Salı günü operasyon düzenlendi.

Furkan Vakfı’na kayyum atandı

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyon sonrasında vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ile yönetici ve sorumluların aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.

SORGU DEVAM EDERKEN KAYYUM ATANDI

Kuytul ile birlikte öteki şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürürken, Adana Asliye Hukuk Mahkemesince Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na kayyum atandı.

Adana Valiliği de önceki gün Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın faaliyetlerinin geçici olarak men edildiğini açıklamıştı.

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