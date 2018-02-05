Futbola dair okunması gereken kitaplar

Futbol hayatımızın önemli bir parçası. Neredeyse bu oyunla yatıp kalkıyoruz. Hafta sonu eğlencemizin ilk sırasında futbol vardır. Ya televizyon başında ya da stadyumda bütün kurtlarımızı dökeriz.
Desteklediğimiz takımımız maçı kazandıysa keyfimize diyecek yoktur. Maçtan sonra eve gidip yine izleriz. Futbola doymayız, takımımız hep kazansın isteriz. Şampiyonluklar kazanması iyi dileklerimiz arasındadır.
Futbolseverler futbolla ilgili yazılan kitaplara ne kadar hakimler. Sadece maçları izleyip, olayların perde arkasını merak etmiyorsanız biraz düşünün. Futbol saha içinde oynandığı gibi, dışarda da kapalı kapılar ardından oynanıyor. 22 kişinin yuvarlak bir cismin peşinde koştuğu, artık endüstrileşmiş futbolun bilinmeyen yönleri, size önereceğimiz kitap listesinde bulabilirsiniz.
Bugüne kadar yazılan futbol kitapları arasında sizler için bir seçki sunuyoruz...
TUĞRUL AKŞAR - FUTBOLUN EKONOMİ POLİTİĞİ
Futbolun Ekonomi Politiği Üzerine Yazılar, sorunun bu yönünü analiz ediyor, irdeliyor, sorguluyor.
Yazar: Tuğrul Akşar
Yayınevi: Literatür Yayıncılık
Baskı yılı: 2010
Dili: Türkçe
Syf: 485
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BARIŞ TUT - FUTBOL NEDİR Kİ
Futbol Nedir ki, yitirilmiş bir aşktan, belki de yitik bir ülkeden kalan bir yabancılaşma öyküsü.
Yazar: Barış Tut
Yayınevi: Profil Kitap
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 156
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CLIVE GIFFORD - BAŞLAMA VURUŞU
Bu kitap birçok komik gerçekle ve sizi uğraştıracak bilmecelerle dolu. Kısa zamanda futbola hazır olacaksınız.
Yazar: Clive Gifford
Yayınevi: Koleksiyin Yayınları
Baskı yılı: 2010
Syf: 64
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EDİP URAS - FUTBOL TERAPİ
Futbola terapist bir yaklaşım...
Yazar: Edip Uras
Yayınevi: Destek Yayınları
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 288
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ECEVİT KILIÇ - KİRLİ KRAMPONLAR
Kitap, başlangıçtan bugüne Türk futbolunun karanlık taraflarını ifşa ediyor.
Yazar: Ecevit Kılıç
Yayınevi: Timaş Yayınları
Baskı yılı: 2011
Dili: Türkçe
Syf: 192
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BAYRAM ALADANLI & ÜNAL ÇÖRDÜK
Sadece futbolu değil, futbol dışındaki tüm spor dalları ile ilgili bilmediğimiz ne çok şey olduğunun farkına varacaksınız.
Yazarlar: Bayram Aradanlı & Bayram Çördük
Yayınevi: Yeşil Elma Yayıncılık
Baskı yılı: 256
Dili: Türkçe
Syf: 256
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MÜGE DEMİR & AHMET TALİMCİLER - FUTBOL VE TARAFTARLIK
Futbol ve Tarftarlık, derin bir analiz sunuyor.
Yazarlar: Müge Demir & Ahmet Talimciler
Yayınevi: Literatürk Yayıncılık
Baskı yılı: 2015
Dili: Türkçe
Syf: 244
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BİLGE DONUK - FOTBOLUN ANATOMİSİ
Bu kitapta, futbolun doğuşundan günümüze kadar geçen sürede yaşananları özetini okuyacaksınız.
Yazar: Bilge Donuk
Yayınevi: Ötüken Yayınları
Baskı yılı: 2006
Dili: Türkçe
Syf: 208
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ÇAĞRI KÜÇÜK - FITBOLUN FARKLI YÜZÜ
Bu kitabı okuduktan sonra futbola başka bir gözle bakacaksınız…
Yazar: Çağrı Küçük
Yayınevi: Cinius Yayınları
Baskı yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 160
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DAVID WINNER - HARİKA PORTAKAL
Futbolun entelektüel ve estetik doğasına dair detaylı bir araştırma.
Yazar: David Winner
Yayınevi: İthaki Yayınları
Çeviren: Egemen Özkan
Baskı yılı: 2016
Syf: 320
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]