Futbola dair okunması gereken kitaplar

Futbol hayatımızın önemli bir parçası. Neredeyse bu oyunla yatıp kalkıyoruz. Hafta sonu eğlencemizin ilk sırasında futbol vardır. Ya televizyon başında ya da stadyumda bütün kurtlarımızı dökeriz.

Desteklediğimiz takımımız maçı kazandıysa keyfimize diyecek yoktur. Maçtan sonra eve gidip yine izleriz. Futbola doymayız, takımımız hep kazansın isteriz. Şampiyonluklar kazanması iyi dileklerimiz arasındadır.

Futbolseverler futbolla ilgili yazılan kitaplara ne kadar hakimler. Sadece maçları izleyip, olayların perde arkasını merak etmiyorsanız biraz düşünün. Futbol saha içinde oynandığı gibi, dışarda da kapalı kapılar ardından oynanıyor. 22 kişinin yuvarlak bir cismin peşinde koştuğu, artık endüstrileşmiş futbolun bilinmeyen yönleri, size önereceğimiz kitap listesinde bulabilirsiniz.

Bugüne kadar yazılan futbol kitapları arasında sizler için bir seçki sunuyoruz...

TUĞRUL AKŞAR - FUTBOLUN EKONOMİ POLİTİĞİ

Futbolun Ekonomi Politiği Üzerine Yazılar, sorunun bu yönünü analiz ediyor, irdeliyor, sorguluyor.

Yazar: Tuğrul Akşar

Yayınevi: Literatür Yayıncılık

Baskı yılı: 2010

Dili: Türkçe

Syf: 485

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D&R

BARIŞ TUT - FUTBOL NEDİR Kİ

Futbol Nedir ki, yitirilmiş bir aşktan, belki de yitik bir ülkeden kalan bir yabancılaşma öyküsü.

Yazar: Barış Tut

Yayınevi: Profil Kitap

Baskı yılı: 2016

Dili: Türkçe

Syf: 156

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D&R

CLIVE GIFFORD - BAŞLAMA VURUŞU

Bu kitap birçok komik gerçekle ve sizi uğraştıracak bilmecelerle dolu. Kısa zamanda futbola hazır olacaksınız.

Yazar: Clive Gifford

Yayınevi: Koleksiyin Yayınları

Baskı yılı: 2010

Syf: 64

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Kitap Yurdu

EDİP URAS - FUTBOL TERAPİ

Futbola terapist bir yaklaşım...

Yazar: Edip Uras

Yayınevi: Destek Yayınları

Baskı yılı: 2016

Dili: Türkçe

Syf: 288

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İdefix

ECEVİT KILIÇ - KİRLİ KRAMPONLAR

Kitap, başlangıçtan bugüne Türk futbolunun karanlık taraflarını ifşa ediyor.

Yazar: Ecevit Kılıç

Yayınevi: Timaş Yayınları

Baskı yılı: 2011

Dili: Türkçe

Syf: 192

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İdefix

BAYRAM ALADANLI & ÜNAL ÇÖRDÜK

Sadece futbolu değil, futbol dışındaki tüm spor dalları ile ilgili bilmediğimiz ne çok şey olduğunun farkına varacaksınız.

Yazarlar: Bayram Aradanlı & Bayram Çördük

Yayınevi: Yeşil Elma Yayıncılık

Baskı yılı: 256

Dili: Türkçe

Syf: 256

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Kitap Yurdu

MÜGE DEMİR & AHMET TALİMCİLER - FUTBOL VE TARAFTARLIK

Futbol ve Tarftarlık, derin bir analiz sunuyor.

Yazarlar: Müge Demir & Ahmet Talimciler

Yayınevi: Literatürk Yayıncılık

Baskı yılı: 2015

Dili: Türkçe

Syf: 244

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D&R

BİLGE DONUK - FOTBOLUN ANATOMİSİ

Bu kitapta, futbolun doğuşundan günümüze kadar geçen sürede yaşananları özetini okuyacaksınız.

Yazar: Bilge Donuk

Yayınevi: Ötüken Yayınları

Baskı yılı: 2006

Dili: Türkçe

Syf: 208

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İdefix

ÇAĞRI KÜÇÜK - FITBOLUN FARKLI YÜZÜ

Bu kitabı okuduktan sonra futbola başka bir gözle bakacaksınız…

Yazar: Çağrı Küçük

Yayınevi: Cinius Yayınları

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 160

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İdefix

DAVID WINNER - HARİKA PORTAKAL

Futbolun entelektüel ve estetik doğasına dair detaylı bir araştırma.

Yazar: David Winner

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviren: Egemen Özkan

Baskı yılı: 2016

Syf: 320

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D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]