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Füze yüklü Rus savaş gemileri Akdeniz'e ilerliyor

Güdümlü füzeleri taşıyan Smetlivy destroyeri Kız Kulesi'nin önünden geçerken fotoğraflandı.

DHA | 22.04.2018 - 11:15..
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Füze yüklü Rus savaş gemileri Akdeniz'e ilerliyor

Kimyasal silah iddialarının ardından ABD'nin Tomahawk füzeleriyle Akdeniz'deki gemisinden vurduğu Suriye'de üsleri bulunan Rusya'nın 2 askeri gemisi daha önce İstanbul Boğazı'ndan sonra Çanakkale Boğazı'ndan geçerek yönünü Ege'ye çevirdi.

Füze yüklü Rus savaş gemileri Akdeniz'e ilerliyor

Güdümlü füze taşıyan Smetlivy destroyeri, Kız Kulesi'yle yan yana geldiğinde ilginç bir görüntü oluşturdu.

ÇANAKKALE'YE ÖNCE PYTLİVY ULAŞTI

İlk olarak Rus Donanması’na ait 868 borda numaralı ’BSF Pytlivy’ isimli savaş gemisi, dün boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu dönerek saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

GÜDÜMLÜ FÜZE DESTROYERİ ARKADAN TAKİP EDİYOR

Ardından 870 borda numaralı güdümlü füze destroyeri ’Smetlivy ’ adlı savaş gemisi ise saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerine vardı.

İki Rus savaş gemisi peş peşe Kilitbahir köyünde bulunan Dur Yolcu yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi’ne açıldıktan sonra, Akdeniz'e doğru yol aldı.

AKDENİZ'E TAKVİYE

İki geminin Suriye'de Rus deniz üssü bulunan Tartus'a gittiği bildirildi.

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