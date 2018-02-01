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Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı

Terör operasyonlarına yönelik ateşlenen füzelerin üzerine yazılan yazılar, gün geçtikçe garip bir hal aldı.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 11:59..
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Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı

Terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarımızda kullanılan füzelerin üzerine yazı yazma ekolü, şehitlerimizin adının yazılmasıyla başlanmıştı. Hatta bu şehitlerin adı, füzelere yazıldığı gibi operasyonlara da isim olarak verilir.

Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı

ŞEHİT ANMASINDAN KUAFÖRE SELAM GÖNDERMEYE VARDIK

Kuzey Suriye'de bulunan Afrin'deki PKK/YPG gibi terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz Zeytin Dalı Harekatı'nda birçok mühimmat kullanılıyor. Bu mühimmatların üzerine vatana mal olmuş şehitlerimiz ya da Atatürk gibi devlet büyüklerimizin isimlerin yazılması, 80 milyonun yüreğine dokunuyor.

Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı

FÜZEDE SİYASİ MESAJ

Ancak son günlerde birçok farklı isim yazılması dikkat çekti. yazılan isimlerin yelpazesi, kuaförden belediye başkanına, milletvekilinden okul arkadaşına varıncaya dek genişledi.

Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı

Eşe dosta selam göndermenin yanında siyasi mesaj paylaşmaya varan yazılar da oldukça şaşırtıcı.

Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı

Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı

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