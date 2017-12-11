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Fyodor Dostoyevski’nin baba oğul çatışması romanı: Karamazov Kardeşler

Bir babanın oğlu tarafından öldürülüşünü anlatıldığı roman, Dostoyevski'nin dünya edebiyatına kazandırdığı son kitap olma özelliğini taşıyor.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 16:45..
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Fyodor Dostoyevski’nin baba oğul çatışması romanı: Karamazov Kardeşler

Dostoyevski kitapları üzerine ahkâm kesmek pek de kolay olmasa gerek. Ünü dünyaya yayılmış, eserleri hemen herkes tarafından ezbere bilinen büyük edebiyat dehası, yazar, düşünür, filozof...

DOSTOYEVSKİ'Yİ YAZMAYA İTEN NEDENLER

Çağın güçlü kalemi Dostoyevski, yazdığı her eserinde insanın iç dünyasına hitap ederek, gizli saklı kalmış duyguları bütün halinde okurlara yansıtmasıyla bilinen, realizm edebiyat akımının özelliklerini çıplak şekilde eserlerine sürekli yansıtmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Tolstoy, İvan Turgenyev gibi yazarların yanında Batı dünyasından tanınamaya başlanan Dostoyevski, 1821’de Moskova’da bir sonbahar gününde doğdu.

Babasının yavuz karakteristik özelliğe sahip olması, emrinde yaşayan köylülere ve çalışanlarına kötü davranması, ileride Dostoyevski’nin yazma süreci için bir başlangıç olacaktır. Edebiyatla artık içli dışlı olan büyük yazar, Fransız edebiyatçı Honore De Balzac’ın Egunie Grandet’ini Rusçaya çevirdi.

Fyodor Dostoyevski’nin baba oğul çatışması romanı: Karamazov Kardeşler

Karamazov Kardeşler (birinci cilt)

ÖLDÜRÜLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Dönemin Rusya’sının çetin politikasına maruz kaldı, sürgün hayatı yaşadı. Bir sabah yatağından Çar polisleri tarafından alınıp kurşuna dizilmek üzere götürüldüğünde, ölüm cezası son anda hapse çevrildi. Tarihin cilvesi mi diyelim ya da başka bir şey mi bilemiyorum. Büyük romancı, diğer kurbanlar gibi kurşuna dizilseydi eğer, bir edebiyat dehası daha doğmadan göç edecekti bu dünyadan.

Fyodor Dostoyevski’nin baba oğul çatışması romanı: Karamazov Kardeşler

Karamazov Kardeşler (ikinci cilt)

Suç ve Ceza, Ölüler Evinden Anılar, Yeraltından Notlar, Beyaz Geceler, Ezilmişler, Delikanlı, Budala, Kumarbaz, Ecinniler, Ev Sahibesi, Amcanın Rüyası, Tatsız Bir Olay, Beyaz Geceler, gibi yapıtları dünya edebiyatına armağan etmiştir. Çağdaşı ve vatandaşı Tolstoy’un psikolojik sorunlar yaşayıp 1910 yılında Moskova’da tren garında soğuktan sertleşmiş cansız bedeni bulunduğunda yanında Karamazov Kardeşler vardı.

Fyodor Dostoyevski’nin baba oğul çatışması romanı: Karamazov Kardeşler

HAYATTAYKEN YAZDIĞI SON ROMAN

Yaklaşık 400 bin kelimeden oluşan bu dev roman, Dostoyevski’nin hayatından önemli kesitler taşıyor. Karamazov Kardeşler, aile dramı ve baba-oğul ekseninde gelişen bunun yanında cinayet yapıtı üzerine kurulan destansı ve büyük bir sanat eseridir. Ünlü yazarın hayattayken yazdığı son roman olan Karamazov Kardeşler yaklaşık iki sene gibi bir sürede yazılarak 1880’de yayımlanmıştır. Yazar, ünlü eserini yayımladıktan sonra dört ay sonra 9 Şubat 1881'de hayata veda etti.

Fyodor Dostoyevski’nin baba oğul çatışması romanı: Karamazov Kardeşler

BÜYÜK BİR GÜNAHKARIN YAŞAM ÖYKÜSÜ

Dostoyevski’nin “Büyük Bir Günahkârın Yaşam Öyküsü” adıyla daha önce yazmak istediği roman, sonraki demlerde Karamazov Kardeşler olarak yazmıştır. Oğlu Alyoşa’nın henüz hayatının baharındayken ölmesi romanın bir kahramanında Alyoşa ismini taşıması belki de bu yüzdendir.

Roman, baba Fyodor Pavloviç Karamazov’un esrarengiz biçimde ölmesiyle son bulurken, onu miras için oğlu Dimitri Fyodoroviç’in öldürdüğünü düşünenler çoğunluktadır. Mahkemede suçsuz olduğunu anlatsa da, jüri heyeti tarafından suçlu bulunur. Dimitri Fyodoroviç “babasını öldürdüğü” gerekçesiyle ceza alır.

Fyodor Dostoyevski’nin baba oğul çatışması romanı: Karamazov Kardeşler

RİCHARD BROOKS TARAFINDAN FİLME UYARLANDI

İvan Fyodoroviç Karamazov, ve Aleksey Fyodoroviç ise baba Fyodor Pavloviç'in diğer oğullarıdır. Romanda karakterlerin çokça olması okurların kafasını karıştırdığı sıkça yapılan bir eleştiridir. Karamazov Kardeşler için yapılan tek yergi de sanırım bundan öteye geçmemektedir.

Fyodor Dostoyevski’nin baba oğul çatışması romanı: Karamazov Kardeşler

Karamazov Kardeşler filmin tanıtım afişi

Karamazov Kardeşler, 1958’de Amerikalı yönetmen Richard Brooks kamerasından beyaz perdeye taşınmış özgün adı "The Brothers Karamazov" olan film 1970’li yıllarda da Türkiye’de TRT tarafından siyah beyaz ekranlarda izleyiciye sunulmuştur.

Fyodor Dostoyevski’nin baba oğul çatışması romanı: Karamazov Kardeşler

Filmden bir sahne

Yordam Kitap tarafından yeni baskısı yapılan roman, iki cilt halinde okuyucularla tekrar buluştu. Yeni kapağı ve tasarımıyla kitap raflarında yerini alan Karamazov Kardeşler’in toplam sayfa sayısı ise 1036’dır.

Romanın kalın olması sakın gözünüzü korkutmasın, sadece 'bu kitabı Dostoyevski yazmış' diye düşünün.

Leyla Soykut'un nefis çevirisiyle...

Yazar: Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky

Yayınevi: Yordam Kitap

Rusçadan çeviren: Leyla Soykut

I. cilt syf: 608

II. cilt syf: 628

Rusçadan çeviren: Leyla Soykut

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Kitap Yurdu

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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