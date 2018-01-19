Bir Dostoyevski klasiği: Kumarbaz

Rusya ve Dünya Edebiyatı’nın tartışmasız en önemli yazarı: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski.

İlk romanı İnsancıklar ile yazarlığa giriş yapan büyük yazarın adı edebiyat dünyasında altın harflerle yazılmıştır. Bireyin iç dünyasını derinlemesine işlemesiyle adeta psikolog gibi davranmıştır. Evrensel bir yazar olması onu edebiyatın yapı taşlarından biri haline getirmiştir.

MÜHENDİSLİKTEN YAZARLIĞA

Moskova’da 1821’de doğan yazar, sorunlu bir ailede büyüdü. Babasının sarhoş ve çekilmez biri olması Dostoyevski’nin edebiyat hayatından da ilham kaynağı olacak ve eserlerinde bu izler kendini gösterecekti.

Babasının toprak köleleri tarafından öldürülmesi, Dostoyevski’nin hayatından önemli dönüm noktası olur. 1843’te mühendis olan yazar, daha sonra Asteğmen rütbesiyle orduya katılır. Zamanının toprak köleliği düzenine karşı çıkan Petraşevski grubuyla gizli bir toplantıda yakalanır ve 1849’da tutuklanır.

Mahkeme ünlü yazar hakkında hükmünü açıklar:

İdam…

KURŞUNA DİZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Kurşuna dizilmek için bekleyen Dostoyevski, sırasına az bir süre kala, 4 yıl kürek, 5 yıl sürgün cezasına çarptırıldığını öğrenir. Yazar, bunun etkisinde öyle kalır ki, daha sonra yazdığı romanlarına sık sık konu eder. Dostoyevski, hasta insan ruhunun en ince detayına kadar bulup ortaya çıkartarak, romancılığın dehasını oluşturur.

Yaşadığı hayat boyunca verimliğini sürdüren Dostoyevski, Dünya Edebiyatı’na verdiği değerli eserlerle ölümsüzleşmiştir. Karamazov Kardeşler, Suç ve Ceza, Budala, Delikanlı ve daha pek çok yapıtın yaratıcısı olan ünlü yazar 1881’de hayatını kaybetti. Karamazov Kardeşler ise sanatının doruk noktasıdır.

KUMARBAZ

Dostoyevski’nin hayatından önemli izler taşıyan Kumarbaz romanı 1867 yılında yayımlandı. Aleksey İnanaviç 25 yaşında bir gençtir. Yazarın açıklayıcı karakter tahlilinden yola çıkarsak, İnanaviç’in zeki, uyanık ve tuttuğunu kopartan bir kişiliktedir. Dostoyevski, yayıncısına borcunu ödemezse, diğer eserlerinin de basılmaması demektir.

Dolasıyla bir ay süresi vardır. Yönetmen Karoly Makk tarafından 1997'de filme uyarlanan Kumarbaz, mizahi ögelerler derin anlam kazanmıştır. Genç yaşında kumara olan düşkünlüğüyle bilinen İnanaviç, Çar ordusunun önde gelen bir generalin yakın akrabası olması, onu güçlü kılan husustur.

KUMAR MÜDAVİMLERİNİN ÖYKÜSÜ

Yazarın bilhassa mücadele ettiği, parasızlık ve kumar düşkünlüğü onu korkunç ve acımasız saplantılara sürükler. Almanya’da önemli kumar müdavimlerin toplandığı öyküsüdür Kumarbaz. Dostoyevski’nin 20 gün gibi kısa sürede yazıp yayımladığı romanın telif hakkıyla kumar borcunu ödemiştir. Kendisine ilham kaynağı olarak aldığı kişi ise ana karakter Aleksey İnanaviç’tir.

Ünlü Alman yazar Thomas Mann;

"Dostoyevski, Hıristiyanlık şefkatini, bedenin ve ruhun asaletine adamak yerine insan ıstırabına, günahkârlığına ve düşkünlüğüne, arzunun ve suçun derin köşelerine yöneltmiştir."

Dostoyevski’nin diğer romanları kadar okunan ve bilinen Kumarbaz, yazarın hikâyesinin yanında bir özeleştiridir de.

Doğu Batı Yayınları dev yazarın romanını yeniden basarak edebiyatseverlere tekrar tanıştırdı. Çevirmen Ahmet Ekeş’in düzgün ve akıcı Türkçesiyle, Kumarbaz'ı bir çırpıda okuyacaksınız.

Yazar: Fyodor Dostoyevski

Yayınevi: Doğu Batı Yayınları

Çeviren: Ahmet Ekeş

Türü: Roman

Yayım yılı: 2017

Syf: 207

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Ergül Tosun

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