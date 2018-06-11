G-7'deki gerilimin fotoğrafı: Trump'ın elindeki iz

ABD Başkanı Donald Trump, gergin biten G7 zirvesi sonrası Twitter'dan yaptığı bir dizi açıklamayla kendisini eleştiren en yakın müttefiklerine ateş püskürdü. Ev sahibi Kanada'ya sert eleştiriler yönelten Trump'ın zirve sonunda ortak bildirgeden çekilmesi ile, zirvedeki dünya liderleri söz dalaşına girmişti.

Zirvenin ardından çıkan bir fotoğraf, gerilim düzeyinin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

TRUMP-MACRON GERİLİMİ

Zirveye ilişkin ortaya çıkan ve Trump'ın G-7'nin diğer üyeleri tarafından çevresinin sarıldığı fotoğraf çok konuşulmuştu, ancak toplantı sornasında ortaya çıkan bir başka fotoğraf, yaşanan gerilimin düzeyini gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Trump'ın elini sıktıktan sonra çekilen görüntü,zirvede tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu ortaya koydu.

G-7'DE SAVAŞ

G7 grubu üyesi altı ülkenin maliye bakanları, liderler zirvesi öncesi yapılan toplantıda Washington'a yeni vergilerin çekilmesi çağrısı yapmıştı. ABD'nin 1 Haziran'da Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe sokması, özellikle Avrupa ile ABD arasında ticaret savaşları başlaması endişesini doğurmuştu.

AB bu adıma karşılık olarak bazı ABD mallarına ek gümrük vergisi getirmişti. ABD'nin çelik ve alüminyum ihracatıyla ilgili gümrük vergileri konusundaki görüş ayrılıklarının üzeri, ortak sonuç bildirgesinde kapatılmak istendi.

LİDERLER İLE AĞIZ DALAŞI

Ancak Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump'la gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrasında ABD'nin gümrük vergilerine misilleme olarak bu ülkeye 1 Temmuz'da yeni gümrük vergileri getireceğini söyledi. Trudeau, "Kanadalılar kibar ve makuldür ama bizi kimse sindiremez" dedi. Trump ise Trudeau'ya Twitter'dan yayımladığı mesaj ile cevap verdi, "Trudeau'nun çok onursuz ve zayıf olduğunu" söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump'ın kararını "üzücü" olarak nitelerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası işbirliğinin "öfkeli ve düşüncesizce yapılmış" açıklamalarla sağlanamayacağını söyledi. Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt ise, Trump'ın öfkeli davranışlarını tiye alarak "Donald, bir daha telefonundan aptalca bir şey yazacak gibi olduğunda telefonunu yok edelim, kapiş?" ifadelerini kullandı.