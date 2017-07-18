G20 gösterilerinin yol açtığı zarar 12 milyon Euro

Zirve öncesinden başlayan ve 7-8 Temmuz tarihlerinde zaman zaman yağmaya dönüşen protestolarda çok sayıda araç ateşe verilmiş, dükkanlar yağmalanmış ve vitrinler kaldırım taşlarıyla yerle bir edilmişti.

12 MİLYON EURO'LUK ZARAR

Bild gazetesinin Alman Sigorta Birliği (GDV) verilerine dayandırdığı habere göre, G20 protestolarının yol açtığı zararın 12 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor. GDV’nin ilk tespitleri, sadece göstericiler tarafından yakılan otomobillerin değerinin yaklaşık 4 milyon Euro düzeyinde olduğunu gösteriyor. Dükkanlar, evler ve kamu mallarına verilen zararın ise, 8 milyon Euro düzeyinde olduğu öngörülüyor.

GDV, gösteriler sırasında maddi zarara uğrayanlardan henüz zarar bildiriminde bulunmayanlar varsa, zaman geçirmeden bunu yapmasını ve sigortalara fotoğraflarla başvuru yapılmasını salık veriyor.