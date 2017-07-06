taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.627
USD
3,6220
EURO
4,1411
ALTIN
142,60
PETR
47,8600

G20 karşıtı protestoculara polis müdahalesi

Almanya'nın Hamburg kentinde yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesinde göstericilerle polis arasında olaylar çıktı.

06.07.2017 - 23:46
  1. Haberler
  2. Gündem
G20 karşıtı protestoculara polis müdahalesi

Zirveye karşı "Welcome to Hell" (Cehenneme hoş geldiniz) sloganıyla Fischmarkt Meydanı'nda toplanan göstericiler daha sonra yürüyüşe geçti.

POLİS YÜRÜYÜŞÜ DURDURDU

Hamburg polisi, göstericilerin içinde yüzünü kapatan bine yakın kişinin bulunduğu gerekçesiyle yürüyüşü durdurdu.

G20 karşıtı protestoculara polis müdahalesi

Polisin hoparlörlerle yaptığı, yüzlerini açma çağrısına uymayan göstericiler polise maytap, taş, şişe ve çeşitli maddeler attı.

TAZYİKLİ SU VE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Bunun üzerine polis, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.
Hamburg polisinden yapılan açıklamada, olay yerinde bulunan Polis Sözcüsü Timo Zill'in ve bir polisin, göstericilerin saldırısına uğradıkları ve yakındaki bir ambulansa sığındıkları ifade edildi.

Almanya'da protestocularla polisler arasında çatışma VİDEO

G20 karşıtı protestoculara polis müdahalesi

Açıklamada, saldırganların ambulansın kapısını açmaya çalışmaları üzerine aracın olay yerinden ayrıldığı kaydedildi.

GÖSTERİLERDE 12 BİN KİŞİ VAR

Hamburg polisinin, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise ara sokaklara kaçan göstericilerin çeşitli cisimleri ateşe verdikleri uyarısında bulunularak, ilgisi olmayanların olay yerinden ayrılmaları istendi.
Polis, gösteriye 12 bin kişinin katıldığını bildirdi.

G20 karşıtı protestoculara polis müdahalesi

G20 karşıtı protestoculara polis müdahalesi

G20 karşıtı protestoculara polis müdahalesi

G20 karşıtı protestoculara polis müdahalesi

G20 karşıtı protestoculara polis müdahalesi

G20 karşıtı protestoculara polis müdahalesi

G20 karşıtı protestoculara polis müdahalesi

G20 karşıtı protestoculara polis müdahalesi

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merkel'le görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya geldi
Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 20.55'te Almanya'nın Hamburg şehrine geldi.
ABD'den YPG'ye ağır silah ve zırhlı hummer
ABD, Suriye'de terör örgütü YPG'ye DEAŞ'la mücadele adı altında askeri yardımlar yapmaya devam ediyor.
Youtuber Orkun Işıtmak'ın Gezi videoları ifşa edildi
Genç fenomenin Gezi olayları sırasında sık sık polise hakaretler yağdırdığı videoların yayınlanması sonrası takipçilerinin sayısı azalıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şırnak'ta zırhlı polis araçları çarpıştı: 1 şehit

Şırnak'ta zırhlı polis araçları çarpıştı: 1 şehit

0
Denize giren astsubay kardeşlerden biri boğuldu

Denize giren astsubay kardeşlerden biri boğuldu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM