G20 karşıtı protestoculara polis müdahalesi

Zirveye karşı "Welcome to Hell" (Cehenneme hoş geldiniz) sloganıyla Fischmarkt Meydanı'nda toplanan göstericiler daha sonra yürüyüşe geçti.

POLİS YÜRÜYÜŞÜ DURDURDU

Hamburg polisi, göstericilerin içinde yüzünü kapatan bine yakın kişinin bulunduğu gerekçesiyle yürüyüşü durdurdu.

Polisin hoparlörlerle yaptığı, yüzlerini açma çağrısına uymayan göstericiler polise maytap, taş, şişe ve çeşitli maddeler attı.

TAZYİKLİ SU VE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Bunun üzerine polis, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, olay yerinde bulunan Polis Sözcüsü Timo Zill'in ve bir polisin, göstericilerin saldırısına uğradıkları ve yakındaki bir ambulansa sığındıkları ifade edildi.

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Açıklamada, saldırganların ambulansın kapısını açmaya çalışmaları üzerine aracın olay yerinden ayrıldığı kaydedildi.

GÖSTERİLERDE 12 BİN KİŞİ VAR

Hamburg polisinin, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise ara sokaklara kaçan göstericilerin çeşitli cisimleri ateşe verdikleri uyarısında bulunularak, ilgisi olmayanların olay yerinden ayrılmaları istendi.

Polis, gösteriye 12 bin kişinin katıldığını bildirdi.