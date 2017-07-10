G20 olaylarının Alman medyasına yansıması

Almanya G20 zirvesi ile Türkiye’nin Gezi olaylarına benzer, çok önemli bir sınav verdi. Hamburg’da Alman polisinin protestoculara bulunduğu ağır müdahale tüm dünyada ilgi çekerken, Gezi'yi ruhanileştiren iki yüzlü Alman medyası protestocuları terörist olarak gördü.

Daha önce Türkiye’de yaşanan benzer olaylara verdiği tepkilerle dikkatleri üzerine çeken Almanlar G20 protestocularını yerdiği verdiği bu önemli sınavdan sınıfta kaldı.

Bild gazetesi, polise teşekkür etti.

"ŞİDDETE BAŞVURANLARA ANLAYIŞ GÖSTERİLDİ"

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Şiddete başvuran göstericilere gereğinden fazla anlayış gösterildiğini yazdı.

"NEFRET VE ŞİDDET"

Rheinpfalz am Sonntag, G20 Zirvesi sırasındaki cesaretlendirilen nefret ve çıplak şiddet yüzünden Hamburg'daki toplantıya dair değerlendirmelerin yapılmaya çalışılması için erken olduğunu düşünüyor.