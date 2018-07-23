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G20 ticarette diyalogun artırılması çağrısı yaptı

G20'nin iki günlük toplantısında ABD'nin gümrük tarifesi girişimleri konuşuldu.

DHA | 23.07.2018 - 08:45..
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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir araya gelen G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, ticari ve jeopolitik gerilimlerin büyümeye zarar vermesinin engellenmesi için diyalogun hızlandırılması çağrısı yaptılar.

G20 ticarette diyalogun artırılması çağrısı yaptı

ABD'NİN GÜMRÜK TARİFESİ GİRİŞİMLERİ

Diyalog konusunda ortak görüşün oluştuğu iki günlük toplantıdan ABD'nin gümrük tarifesi girişimlerine ilişkin anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği konusunda bir sonuç çıkmadı.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, hali hazırda güçlü olmaya devam eden büyümenin giderek daha az senkronize hale geldiğini ve kısa-orta vadeli aşağı yönlü risklerin arttığını vurguladılar.

DİYALOGUN ARTIRILMASI ÇAĞRISI

G20 sonuç bildirisinde, "Finansal kırılganlıklar, tırmanan ticari ve jeopolitik gerilim, global dengesizliklek, eşitsizlik ve yapısal olarak zayıf büyüme konuları ele alındı. Biz, riskleri azaltacak ve güveni güçlendirecek diyaloğun ve eylemlerin hızlandırılması ihtiyacını kabul ettik." denildi.

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