G20 Zirvesi protestolar eşliğinde devam ediyor

Hamburg polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, St. Pauli semtinde polise yoğun şekilde taş ve şişe gibi maddeler atıldığı belirtildi. Açıklamada, kentin değişik yerlerinde şiddet yanlısı göstericilerin toplanmaya devam ettiği ifade edildi.

DÜŞMANCA TAVIR SERGİLİYORLAR

Göstericilerin çöp bidonlarını yaktığı, polis araçlarına molotofkokteyli ve taş atıldığı belirtilen açıklamada, "Göstericiler polise son derece düşmanca tutum sergiliyor." ifadesine yer verildi. Açıklamada, dünden bu yana düzenlenen gösterilerde 70 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

HAMBURG'DA SOKAK SAVAŞI

Öte yandan, bu akşam zirveye katılan liderlerin iştirak edeceği klasik müzik konserinin düzenleneceği Elbphilharmonie Konser Salonu'nun yakınlarındaki Landungsbrücke'de göstericilerin toplandığı ve salona yaklaşmaya çalıştığı bildirildi.

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Polisin bu bölgedeki durumu kontrol altına almak için tazyikli suyla göstericilere müdahale ettiği belirtildi. Olay yerlerindeki gazeteciler, gösterilerde "sokak savaşı" ve "av sahneleri" yaşandığı şeklinde ifadeler kullandı.

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