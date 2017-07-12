G20 zirvesinde görev yapan Alman polisler için konser

2 bin kişilik salondaki konseri, Almanya'nın hemen tüm kentlerinden Hamburg’a giderek, göstericilere karşı mücadele eden polisler partnerleriyle birlikte ücretsiz izleyebilecekler.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Piyanist Sebastian Knauer Abendblatt gazetesine verdiği demeçte, bu konserin kendisi için büyük önem taşıdığını ve polisleri hedef alan şiddet eylemlerinden esef duyduğunu söyledi.

OTELLER DE ÜCRETSİZ OLACAK

Konseri izlemek isteyen polis memurları ücret ödemeden Hamburg otellerinde geceleyebilecek ve mağazalardan indirimli alışveriş yapabilecekler. Hafta sonundaki şiddet olayları sırasında 476 polis memuru yaralanmıştı.