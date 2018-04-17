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G7 liderleri Esad'a karşı birleşti

G7 liderleri, Esed rejiminin Doğu Guta'da gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısını kınadı.

AA | 17.04.2018 - 03:25..
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, G7 Dönem Başkanı olarak liderler adına yaptığı açıklamada, "Bizler G7 liderleri ve Avrupa Birliği (AB) olarak, Suriye rejiminin Doğu Guta'daki saldırısında kimyasal silahların kullanılmasını mümkün olan en güçlü şartlarda kınamaktayız." ifadesine yer verdi.

"CEZASIZ KALMASINA KARŞIYIZ"

Trudeau, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejiminin kimyasal silah kullanma becerilerini bozmak ve gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasını engellemek için yürüttükleri tüm çabaları tam olarak desteklediklerini vurguladı.

Başbakan Trudeau, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kimyasal silahların kullanılması, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin ihlalidir ve uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit oluşturmaktadır. Geçmişte Esed rejimi tarafından kimyasal silahların tekrarlanan kullanımı bağımsız uluslararası araştırmacılar tarafından doğrulanmıştır. Yerel halkları terörize etmek ve onları zorla kabul ettirmeye yönelik bu kasıtlı stratejiyi kınıyoruz. Suriye'nin kimyasal silah bulundurması, 2118 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında yasa dışıdır. Bu silahları, herhangi bir yer, zaman ve koşulda geliştiren veya kullananların cezasız kalmasına karşıyız."

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