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G7 zirvesinde Trump yalnız kaldı

İklim değişikliği konusunda diğer altı ülke ile ABD arasında bir uzlaşmaya varılamadı.

28.05.2017 - 12:07
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G7 zirvesinde Trump yalnız kaldı

TRUMP

Dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinin (ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık) devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren G7 Zirvesi İtalya'nın Sicilya adasındaki Taormina kentinde yapıldı.

"TATMİN EDİCİ DEĞİL"

Almanya Başbakanı Angela Merkel G7 zirvesinde yaşanan iklim değişikliği ile ilgili tartışmanın "tatmin edici olmaktan bir hayli uzak olduğunu" söyledi.

Merkel, "Burada altının bire karşı olduğu bir durumla karşı karşıyayız, yani ABD'nin Paris Sözleşmesi'ne bağlı kalıp kalmayacağına dair hala ortada bir işaret yok." dedi.

G7 zirvesine katılan üst düzey bir diplomat "ABD iklim konusundaki politikasını değerlendiriyor, diğer altı G7 ülkesi (Paris sözleşmesine olan) bağlılıklarını yeniden teyit edecek." dedi.

TRUMP SON KARARINI HAFTAYA VERECEK

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada sözleşmeyle ilgili son kararını gelecek hafta vereceğini belirtti.

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