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Gabar Dağı etrafında 15 günlük operasyon

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı çevresindeki 4 bölge için karar alındı. 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

İHA | 04.07.2018 - 01:22..
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Terör operasyonlarına aralık vermeden devam eden TSK, Gabar Dağı'nın etrafını sardı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 bölge için 15 günlük özel güvenlik bölgesi ilan edildiği açıklandı.

"SUÇLARIN ÖNLENMESİ İÇİN OPERASYONLAR BAŞLADI"

Şırnak Valiliği, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan bölgelerde, Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Kamu Esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla operasyonlar yapıldığını ifade etti.

Yapılan açıklamada, "Şırnak Merkez İlçe ve Güçlükonak ilçeleri Gabar Dağı Bölgesi; Kale Tepe, Gemihanasur Tepe, Adaklı ve Üçtepeler kırsal alanları arasında bulunan bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 03 Temmuz (Dahil) – 17 Temmuz (Dahil) 2018 tarihleri arasında (15) gün süreyle Valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.” denildi.

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