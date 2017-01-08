Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gabar bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve örgütün kış üslenmesini imha etmek amacıyla 4-7 Ocak'ta Şehit Piyade Er Bayram Kardaş Müşterek Operasyonu gerçekleştirildi.

PKK'YA AĞIR DARBE

Yaklaşık 110 kilometrekarelik bir alanda arama yapılan operasyonda bölgede bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağara, sığınak ve meskun mahallerde çeşitli miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

GABAR OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER

BİN 576 ASKERLE OPERASYON

Operasyona, güvenlik korucularıyla takviyeli 6 komando taburu, 2 Jandarma Özel Harekat taburu ve 7 Motorlu Piyade kolu katıldı.

5 Skorsky helikopter, 1 Cougar genel maksat helikopteri ve 2 Atak taaruz helikopteri desteğinde bin 567 personel ile düzenlenen operasyonda istihbarat amacıyla insansız hava araçlarından yararlanıldı.

Gabar Dağı'nda PKK operasyonu VİDEO