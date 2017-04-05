Gabar şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Giresunlu Uzman Çavuş Ufuk Bingöl, Atatürk Meydanındaki Hacı Miktat Camisinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GİRESUN'DA BİNLER ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Ufuk Bingöl için memleketi Giresun'da cenaze törenine binler katıldı.

KAHRAMANMARAŞ DA ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törenin ardından askeri helikopterle Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen Jandarma Uzman Onbaşı Yavşan'ın cenazesi, buradan kalabalık bir konvoyla Türkoğlu ilçesi Avşarlı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenazenin eve getirilişi sırasında şehidin ailesi ve bazı yakınları gözyaşı döktü. Yavşan'ın için daha sonra Avşarlı Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

"CANIMIZ BU VATANA VEDA OLSUN"

Başbakan Yardımcısı Kaynak, şehidin annesi Zeliha ve babası Kazım Yavşan ile kardeşlerine taziyelerini iletti. Bu sırada baba Kazım Yavşan, Kaynak'a sarılarak, "Vatan sağ olsun, canımız kanımız bu vatana feda olsun." dedi.

Şehit Yavşan'ın naaşı, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün eşi Ayşegül Bingöl eşinin tabutun yanına çocuğuyla birlikte gelerek gözyaşı döktü.