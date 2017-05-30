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Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

Trump ve Merkel cephelerinden birbirlerine yönelik suçlamalar devam ediyor. Alman Bakan, Trump'ın Batı'yı olumsuz etkilediğini söyledi.

30.05.2017 - 01:33
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Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimini eleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD’nin Batı dünyasının lider gücü statüsünü kaybettiğini belirtti.

Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

Der Spiegel dergisinin haberine göre, sığınmacılar ve göç sorunlarının ele alındığı toplantıda konuşan Gabriel, ABD'nin Batı topluluğundaki önemli güç olarak iflasına işaret ederek Beyaz Saray'ın politikasına karşı durma çağrısında bulundu.

"TRUMP'IN GELİŞİ BATI'YI OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Bakanın görüşüne göre, Washington'un mevcut tecrit politikası dünyadaki duruma olumsuz etki yapıyor. Trump'ın gelişiyle uluslararası arenadaki güç dengesinin değiştiğinin altını çizen Alman bakan, "Batı biraz küçüldü" dedi.

Washington'un güç ve iklim konusundaki yeni duruşunu da eleştiren Gabriel, Beyaz Saray'ın bu alanlardaki girişimlerinin mevcut sorunları daha da derinleştirdiğini dile getirdi.

Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

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