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Gaga Gölü turizme kazandırılmayı bekliyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan Gaga Gölü, turizme kazandırılmayı bekliyor.

İHA | 26.06.2018 - 11:19..
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Sefaköy Mahallesi Muhtarı Yusuf Kaynar, Fatsa-Aybastı karayolu üzerinde yer alan Gaga Gölü’nün turizme kazanılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Kaynar, "Gölün derinliği 10-15 metre arasında değişmektedir. Gölün ortasında küçük bir adacık bulunuyor. Fındık bahçelerinin arasında, yeşillikler içindeki göl, birçok bitki ve hayvan türünü barındırıyor. Göl, 1. ve 3. derece doğal sit alanı olarak koruma altına alınmış durumda. Gölde dört çeşit balık var. Gölümüz turizme açıldığında Meşebükü ve Sefaköy Mahallelerimiz birleşmiş olacak. Gaga Gölü’nü turizme hazırlanmak için tüm çalışmalarımız hızla devam ediyor” dedi.

Gaga Gölü turizme kazandırılmayı bekliyor

HAFTA SONU DOLUP TAŞIYOR

Özellikle yöre halkının hafta sonları buraya gelerek piknik yaptığını belirten Kaynar, “Gölümüz doğası, manzarası ve havası ile yerel vatandaşların uğrak noktası oluyor. Gaga Gölü bölgenin turizm alanında beklentilerini fazlasıyla karşılayacaktır” diye konuştu.

Gaga Gölü turizme kazandırılmayı bekliyor



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