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Galakside yolculuk ışık hızıyla 200 bin yıl sürüyor

Samanyolu Galaksisi'nin bir ucundan diğerine gitmenin, daha önce tahmin edildiği gibi ışık hızıyla 100 ile 160 bin yıl değil, 200 bin yıl süreceği bildirildi.

AA | 04.07.2018 - 07:57..
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Space.com'un haberine göre, Kanarya Adalarındaki Astrofizik Enstitüsünden gök bilimcilerin araştırması, Samanyolu'nun varsayılan sınırı dışındaki yıldızların, diskin içindekilerle benzer yapıya sahip olduğunu gösterdi.

Yıldızlardaki ağır metallerin miktarını incelerken bu şaşırtıcı keşfi yapan gök bilimciler, Samanyolu diskinin sanılandan daha büyük olduğu ve ışık hızında seyahat eden bir uzay gemisiyle galaksiyi baştan başa geçmenin 200 bin yıl süreceği sonucuna vardı.

Galakside yolculuk ışık hızıyla 200 bin yıl sürüyor

100-160 BİN ARASINDA TAHMİN EDİLİYORDU

Geçmişte yapılan araştırmalar, bu yolculuğun 100 bin ile 160 bin ışık yılı süreceğini öngörmüştü.

Martin Lopez-Corredoira liderliğindeki araştırmanın ayrıntıları, "Astronomy & Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

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