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Galata Köprüsü'nde yoğun kar altında balık tuttular

İstanbul'da iyice şiddetlenen kar yağışına rağmen bazı kişiler Eminönü'nde Galata Köprüsü'nden balık tutmaya devam etti.

AA | 07.01.2017 - 06:08
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galata balık

Kent genelinde dün akşam başlayan kar yağışı gece fırtınayla etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı ve soğuk havaya aldırmayan bazı kişiler ise Galata Köprüsü'nden balık tuttu.

Bir yandan "rastgele" diyerek oltalarını suya bırakan balık tutkunları, diğer yandan teneke içinde ateş yakıp ısınmaya çalıştı.

Galata Köprüsü'nde yoğun kar altında balık tuttular

"SABAHA KADAR BURADAYIZ"

Köprüden denize olta atan vatandaşlardan Serdar Demirer, kendileri için aşırı soğuk ya da sıcağın fark etmediğini söyledi.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesine karşın balık tutma sevdasından vazgeçmediklerini belirten Demirer, "Çok değişik bir duygu, tarif edilmez yaşanır. Saat 02.00 gibi geldik. Sabaha kadar burada olacağız, sabah buradan ayrılırız." ifadelerini kullandı.

Galata Köprüsü'nde yoğun kar altında balık tuttular

Mustafa Keskin ise soğuğu pek hissetmediğini dile getirdi.

Yoğun kar yağışı altında balık tutmanın kendileri için bir aşk ve tutku olduğunu anlatan Keskin, "Üşümeyi hissetmiyoruz. İnsan sevdiğine karşı derler ya hani sadece onu hisseder. Biz de o kadar çok seviyoruz ki sadece bunu hissediyoruz." diye konuştu.

Galata Köprüsü'nde yoğun kar altında balık tuttular

Galata Köprüsü'nde yoğun kar altında balık tuttular

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