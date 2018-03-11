Galata Köprüsü’nden empati atlayışı

Rüyamız Bütün Bir Aleme Gelecek Adil Bir Nizam

1 İstanbul'da vapur seferleri normale döndü Dün gece etkili olan ve tüm İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis gündüz saatlerinde de devam etti. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatılmıştı.

2 Kadıköy'de kazadan mucize kurtuluş İstanbul Kadıköy’de bariyerlere çarpıp takla atarak karşı şeride geçen bir otomobil, kadın sürücünün kullandığı başka bir otomobilin üzerinden uçtu.

3 Fatih Terim: Fenerbahçe'nin Konya'dan farkı yok Konyaspor maçı öncesi oyuncularını uyaran Fatih Terim, "Derbiyi unutun, Konyaspor da Fenerbahçe de 3 puanlık maç" dedi.

4 Afrin'de 5 köy daha teröristlerden temizlendi TSK ve ÖSO, Afrin'in Kastel Keçik, Kara Tepe, Halidiye, Culbul ve Kane Kauer köylerini teröristlerden temizledi.

5 Silah bırakan FARC seçim için hazırlanıyor Kolombiya’da halk, 2022 yılına kadar görev yapacak Senato ve Meclis üyelerinin belirlenmesi için sandık başına gidiyor. Eskit erör örgütü FARC silah bırakışının ardından ilk seçimine giriyor.

6 İşitme engelli köpeğine işaret dili öğretti İşitme engelli olan 10 aylık Ivor, tüm sahipleri tarafından terk edildi. İşaret dili öğretildikten sonraysa hayatı değişti.