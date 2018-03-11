taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.915
USD
3,8112
EURO
4,6915
ALTIN
162,18
PETR
65,6100

Galata Köprüsü’nden empati atlayışı

İstanbul’da soğuk havada sokakta yaşayanlara yönelik farkındalık oluşturmak isteyen bir kişi, Galata Köprüsü’nden denize atladı.

İHA | 11.03.2018 - 10:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul’da Mehmet Güneş isimli bir kişi, sokakta yaşayan vatandaşlara yönelik farkındalık oluşturmak için Galata Köprüsü’ne gelerek, demir korkuluklara çıktı.

Soğuk havaya aldırış etmeyen Güneş, üzerindeki kıyafetlerle, vatandaşların şaşkın bakışları arasında kendini Haliç’in serin sularına bıraktı.

Galata Köprüsü’nden empati atlayışı

Galata Köprüsü’nden empati atlayışı ViDEO

"SOKAKTA YAŞAYANLAR İÇİN ATLADIM"

Yüzerek kıyıya gelen şahsı arkadaşları denizden çıkarırdı. Üzerine battaniye alarak ısınmaya çalıştığı sırada titreyerek konuşmaya çalışan Mehmet Güneş, “Hava soğuk, denize atladım. İnternette fenomenleri falan var, ben sokakta yaşayanlar için denize atladım. Üşümüyorum, atladım.” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İstanbul'da vapur seferleri normale döndü
Dün gece etkili olan ve tüm İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis gündüz saatlerinde de devam etmiş, sis nedeniyle İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatılmıştı.
Kadıköy'de kazadan mucize kurtuluş
İstanbul Kadıköy’de bariyerlere çarpıp takla atarak karşı şeride geçen bir otomobil, kadın sürücünün kullandığı başka bir otomobilin üzerinden uçtu.
Marmaris'te deniz kıyısı polenle kaplandı
Marmaris'te, çam ağaçları kozalarından ve çiçeklerden çevreye rüzgarla dağılan polenler, denizin bir bölümünü sarıya boyadı.
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi
Yenileme, bakım ve onarım çalışması nedeniyle Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Eyüpsultan ilçelerinde bazı bölgelere 13 Mart Salı günü saat 10.00'dan itibaren 30 saat süreyle su verilmeyecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlü davaların hakimi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

Ünlü davaların hakimi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

49
Babasının son anda ipten aldığı genç hayatını kaybetti

Babasının son anda ipten aldığı genç hayatını kaybetti

47
CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda alınan kararlar

CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda alınan kararlar

86
Afrin’deki komutandan mesaj: Vurup geçiyoruz

Afrin’deki komutandan mesaj: Vurup geçiyoruz

51
Nur Subaşı hayatını kaybetti

Nur Subaşı hayatını kaybetti

30
Afrin için sadece gir emri bekleniyor

Afrin için sadece gir emri bekleniyor

40
Eşini görüntülü aradıktan sonra intihar etti

Eşini görüntülü aradıktan sonra intihar etti

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM