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Galataport projesinde yıkım işlemleri tamamlanıyor

Salıpazarı Kruvaziyer limanı projesinde eski binaların yıkım işlemi büyük ölçüde sonlandırıldı.

25.06.2017 - 14:50
  1. Haberler
  2. Projeler
Galataport projesinde yıkım işlemleri tamamlanıyor

Karaköy Rıhtımından Mimar Sinan Üniversitesi fındıklı Kampüsü’ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha sonra yenileme ve güçlendirme yapılması planlanan Tarihi Karaköy Ana Yolcu salonu da yıkılan binalar arasına katılmıştı.

Galataport projesinde yıkım işlemleri tamamlanıyor

2002 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından Korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilen tarihi binanın yıkılması bazı sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden olmuştu. İnşaatı yapan firma tarafından aslına uygun bir şekilde yeniden yapılacağı açıklanan binadan geriye yol tarafında bulunan küçük bir kısım ayakta kalmıştı.

ŞİMDİLİK SADECE 3 BİNA AYAKTA KALDI

İnşaat çalışmalarının sürdüğü alanda Karaköy bölgesinde yıkılan yolcu salonunun sağında ve solunda bulunan iki tarihi bina ile Fındıklı bölgesinde yer alan İstanbul Modern müzesinin hizmet verdiği antrepo ayakta kaldı. İstanbul modern müzesi binasının yenilenmesiyle ilgili anlaşma geçtiğimiz aylarda imzalanmıştı.

Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ile İstanbul Modern Sanat Vakfı (İMSAV) arasında yapılan anlaşmaya göre, dünya standartlarında bir tasarımla hayata geçirilecek yeni bina, müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Holding ve Doğuş Grubu-Bilgili Holdingin ortaklaşa katkısıyla yapılacak. Mevcut binasından çok daha geniş bir alanda ve uluslararası standartlarda hizmet verecek yeni müzenin, 2019 yılında açılacak.

Galataport projesinde yıkım işlemleri tamamlanıyor

EV YOLCU GEMİLERİNİ AĞIRLAMASI PLANLANIYOR

Çalışmaların tamamlanmasını ardından yeni inşaa edilecek kruvaziyer gemilere yönelik terminal eskisinin iki katından daha büyük olacak. Terminal yer altına alınacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek. Projeyle Tophane Meydanı'nın, İstanbul’un en büyük meydanlarından biri olması planlanıyor.

Galataport projesinde yıkım işlemleri tamamlanıyor

YAPAN FİRMA 30 YIL İŞLETECEK

Karaköy’de Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait liman sahasının yenilenmesi projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ortaya çıktı. Proje alanın özelleştirme kararı ilk defa 2002 yılında alındı. 2005 yılında yapılan ihalede en yüksek fiyat Sami Oferin ortak olduğu Royal Carribean Cruises konsorsiyumundan geldi. Ancak Danıştayın imar planına olur vermemesi sonucunda ihale iptal edildi. Bölgedeki imar değişiklikleri ve kullanım hakkının 30 yıl olarak belirlenmesinin ardından 2013 yılında yapılan yeni ihaleyi 702 milyon dolarla Doğuş Holding kazandı.

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