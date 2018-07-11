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Galatasaray Adası'nda yıkım

Galatasaray'a ait Suada'da bugün ikinci bir yıkım daha start aldı.

AA | 11.07.2018 - 16:55..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Galatasaray Adası'nda yıkım çalışmaları yapılıyor. Alınan bilgiye göre, Bebek sahilinden teknelerle adaya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, daha önce büyük bölümü yıkılan Galatasaray Adası'ndaki yapılarda yıkım başladı.

Galatasaray Adası'nda yıkım

EKİPLERİN VE TOMA'LARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

İBB ekipleri, adada izinsiz açıldığı belirlenen ofis ve yazlık restoranı yıkarken, iş yerindeki bazı malzemeler İBB'ye ait tekneyle kıyıya getirildi.

Büyük bölümü geçen yıl yıkılan bazı iş yerlerinde tahliye işlemi sürüyor. Kıyıda ise Çevik Kuvvet'e bağlı ekipler ve TOMA'ların bekleyişi sürüyor.

Galatasaray Adası'nda yıkım

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