İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Galatasaray Adası'nda yıkım çalışmaları yapılıyor. Alınan bilgiye göre, Bebek sahilinden teknelerle adaya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, daha önce büyük bölümü yıkılan Galatasaray Adası'ndaki yapılarda yıkım başladı.
EKİPLERİN VE TOMA'LARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
İBB ekipleri, adada izinsiz açıldığı belirlenen ofis ve yazlık restoranı yıkarken, iş yerindeki bazı malzemeler İBB'ye ait tekneyle kıyıya getirildi.
Büyük bölümü geçen yıl yıkılan bazı iş yerlerinde tahliye işlemi sürüyor. Kıyıda ise Çevik Kuvvet'e bağlı ekipler ve TOMA'ların bekleyişi sürüyor.