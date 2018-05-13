taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,54
PETR
76,9900

Galatasaray Adası’nın son hali

Galatasaray Adası’ndaki imara aykırı yapıların yıkmasının ardından metruk bir şekilde kalan adanın son durumu havadan görüntülendi.

İHA | 13.05.2018 - 09:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Galatasaray Adası’nda "İBB zabıta ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri”, imara aykırı yapıları yıkmıştı.

Metruk şekilde kalan adanın son durumu ise havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Adanın havuzunun rengi kirlilikten yeşile dönerken, duvarların ve birçok kısmının yıkık olduğu görüldü.

Galatasaray Adası’nın son hali

"ADAYI SATMAYIZ, SATTIRMAYIZ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 26 Mayıs’ta yeniden aday olduğu genel kurul öncesinde projelerini açıklamış. 3 ayda 11 milyon TL faaliyet karına ulaştıklarını söyleyen Cengiz, “Galatasaray Adası’nı satmayız, sattırmayız” demişti.

Galatasaray Adası’nın son hali

Galatasaray Adası’nın son hali

Galatasaray Adası’nın son hali

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Maden şehidinin annesi Anneler Günü'nü gözü yaşlı geçiriyor
Zonguldak’taki maden faciasında oğlunu kaybeden Havva Şekerci, Anneler Günü’nü üzgün geçirdiğini söyleyerek, “Her an kapıyı çalacak gibi oluyor." dedi.
Eşeğe çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
Çorum'un Kargı İlçesinde yola aniden çıkan eşeğe çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi, yaklaşık 2 saat süren operasyonla kurtarıldı.
Osmaniye’de sağanak, su baskınlarına neden oldu
Akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden yağmurun oluşturduğu sel, otomobilleri önüne katıp sürüklerken bazı ev ve işyerlerini de su bastı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan taksi şoförlerini dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan taksi şoförlerini dinledi

223
İranlı vekil Esad'ı suçladı: İsrail'e karşı pasif

İranlı vekil Esad'ı suçladı: İsrail'e karşı pasif

22
Engelli oğluna 56 yıldır bebek gibi bakıyor

Engelli oğluna 56 yıldır bebek gibi bakıyor

84
Galatasaray Florya'da şampiyon gibi karşılandı

Galatasaray Florya'da şampiyon gibi karşılandı

12
Trump, Kuzey Kore'nin nükleer adımından memnun

Trump, Kuzey Kore'nin nükleer adımından memnun

18
İş adamı görünümlü dolandırıcılara operasyon

İş adamı görünümlü dolandırıcılara operasyon

10
Kuzu Şapşik ailenin maskotu oldu

Kuzu Şapşik ailenin maskotu oldu

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM