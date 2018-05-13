Galatasaray Adası’nın son hali

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Mustafa Kozak'ın cenazesine katılan Özgür Özel'in herkes ağlarken gülerek sohbet etmesi eleştirilere neden oldu.

Antalya'da Fenerbahçe Evi'nin açılışını yapan Aziz Yıldırım, 1 Milyon Üye projesiyle artık herkesin sarı-lacivertli kulübe başkan olabileceğini ifade etti.

70li yılların etkisinin baskın bir şekilde devam ettiği moda dünyasında Bohem tarz sokak trendlerine damga vurdu.

Zonguldak’taki maden faciasında oğlunu kaybeden Havva Şekerci, Anneler Günü’nü üzgün geçirdiğini söyleyerek, “Her an kapıyı çalacak gibi oluyor." dedi.

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan taksi şoförlerini dinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, UBER'e karşı olan Sarıyerli bir grup taksi şoförünün sorunlarını dinledi.

2 İranlı vekil Esad'ı suçladı: İsrail'e karşı pasif Haşmetullah Felahat Pişe, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı İsrail'in Suriye'deki İran üslerine yönelik saldırısı sonrası yaptığı açıklama nedeniyle eleştirdi.

3 Engelli oğluna 56 yıldır bebek gibi bakıyor Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Emine Şahin, 6 aylıkken geçirdiği menenjit sonucu yatağa bağımlı hale gelen oğluyla adeta bebek gibi ilgileniyor.

4 Galatasaray Florya'da şampiyon gibi karşılandı Galatasaray, Yeni Malatyaspor galibiyetinden sonra tesislerde şampiyon gibi karşılandı.

5 Trump, Kuzey Kore'nin nükleer adımından memnun ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşmesi öncesinde nükleer test sahasını boşaltmasından dolayı Kuzey Kore'ye teşekkür etti.

6 İş adamı görünümlü dolandırıcılara operasyon Ankara'da kendilerini iş adamı olarak tanıtan ve vatandaşı yaklaşık 5 milyon TL zarara uğratan 16 kişilik çete çökertildi.