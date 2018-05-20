taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,4904
EURO
5,2874
ALTIN
186,41
PETR
78,6700

Galatasaray İlkokulu için 6 bin başvuru

Galatasaray İlkokulu’nun birinci sınıfına alınacak 50 öğrenci için 6 bin başvuru yapılınca kura günü bahçede adım atacak yer kalmadı.

İHA | 20.05.2018 - 13:58..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Türkiye’nin gözde okulları arasında yer alan Galatasaray İlkokulu’nun birinci sınıfına 2018-2019 eğitim yılında alınacak olan 50 öğrenci için 6 bin başvuru yapıldı.

6 BİN KİŞİ BAŞVURDU, BAHÇEDE YER KALMADI

Bugün saat 10.00 sıralarında Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında, noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Galatasaray Lisesi ve İlkokulu yetkilileri huzurunda kura gerçekleştirildi. Sadece 50 öğrencinin kabul edileceği kuraya 6 bin kişi başvurunca bahçede adım atacak yer kalmadı.

Galatasaray İlkokulu için 6 bin başvuru

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Velilerin çocuklarıyla beraber sıcağın altında heyecanlı bekleyişini sürdürürken, çocuklardan bazıları da bekleyişe yenik düşüp annesinin kucağında uyudu. Bir tarafta heyecanın diğer tarafta ise sevinç olduğu kura seçimleri, renkli 
görüntülere sahne oldu.

Galatasaray İlkokulu için 6 bin başvuru

YEDEK LİSTE OLMAYACAK

Kurayla belirlenen aday öğrencilerin Galatasaray İlkokulu’na ön kayıtları 21-22-23 Mayıs tarihlerinde yapılacak. 50 aday yedek liste olmadan belirlenecek. Kontenjanın dolmaması halinde, listedeki adaylar arasında 28 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yeniden kura çekilişi olacak. İkinci kuranın ardından tespit edilen aday öğrencilerin ön kayıtları 29 Mayıs Salı günü alınacak.

Galatasaray İlkokulu için 6 bin başvuru

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Lisans programlarına Beslenme ve Sağlık dersi eklendi
Yükseköğretim Kurulunca, öğretmen yetiştiren lisans programları müfredatına, giderek artan bir tehdit haline gelen obezite ile mücadele için Beslenme ve Sağlık dersi eklendi.
KDK, sınavı yok sayılan öğrencinin mağduriyetini giderdi
Kamu Denetçiliği Kurumu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisinin, sehven iptal edilen bazı derslerinin sınavının geçerli sayılması için mağduriyetin giderilmesine karar verdi.
YÖK üyeleri üniversitelerle buluştu
YÖK üyeleri, sorunları yerinde tespit etmek ve öğrenci temsilcilerinin görüşlerini almak için Bartın, Karabük, Çankırı ve Zonguldak Bülent Ecevit üniversitelerini ziyaret etti.
Ders dinlemeyen öğrenci kamerayla izlenecek
Çin'de henüz test aşamasında olan sistem kullanıma girdiği zaman dersi dinlemeyen öğrenciyi yüz tanıma sistemi ile tespit edecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu

Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu

292
Özil ile Gündoğan Alman Cumhurbaşkanı'yla görüştü

Özil ile Gündoğan Alman Cumhurbaşkanı'yla görüştü

162
Trump'tan Kim'e nükleer silahlar karşılığında güvence

Trump'tan Kim'e nükleer silahlar karşılığında güvence

102
Arşivden Muharrem İnce çıktı: Eşeğe ters binerken

Arşivden Muharrem İnce çıktı: Eşeğe ters binerken

170
Esprisine gülünmeyen Fatih Hoca

Esprisine gülünmeyen Fatih Hoca

82
7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler

7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler

151
YSK oy pusulası kurasını çekti

YSK oy pusulası kurasını çekti

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM