Galatasaray İlkokulu için 6 bin başvuru

Türkiye’nin gözde okulları arasında yer alan Galatasaray İlkokulu’nun birinci sınıfına 2018-2019 eğitim yılında alınacak olan 50 öğrenci için 6 bin başvuru yapıldı.

6 BİN KİŞİ BAŞVURDU, BAHÇEDE YER KALMADI

Bugün saat 10.00 sıralarında Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında, noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Galatasaray Lisesi ve İlkokulu yetkilileri huzurunda kura gerçekleştirildi. Sadece 50 öğrencinin kabul edileceği kuraya 6 bin kişi başvurunca bahçede adım atacak yer kalmadı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Velilerin çocuklarıyla beraber sıcağın altında heyecanlı bekleyişini sürdürürken, çocuklardan bazıları da bekleyişe yenik düşüp annesinin kucağında uyudu. Bir tarafta heyecanın diğer tarafta ise sevinç olduğu kura seçimleri, renkli

görüntülere sahne oldu.

YEDEK LİSTE OLMAYACAK

Kurayla belirlenen aday öğrencilerin Galatasaray İlkokulu’na ön kayıtları 21-22-23 Mayıs tarihlerinde yapılacak. 50 aday yedek liste olmadan belirlenecek. Kontenjanın dolmaması halinde, listedeki adaylar arasında 28 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yeniden kura çekilişi olacak. İkinci kuranın ardından tespit edilen aday öğrencilerin ön kayıtları 29 Mayıs Salı günü alınacak.