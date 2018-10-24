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Galatasaray maçı sebebiyle İBB seferlerini uzattı

İBB; Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanacak Galatasaray- Schalke 04 karşılaşmasıyla ilgili gelen talep üzerine metro seferleri 01.00’e kadar yapılacak.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 11:29..
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afaf

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray’ın bu gece Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle gelen talep üzerine, sefer saatlerini uzattı.

Bu gece saat 22.00’da başlayacak Galatasaray-Schalke 04 maçı sefer saatlerinin stada giden taraftarların kolay ulaşım sağlaması için 01.00’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

DUYURU YAPILDI

Sayın yolcularımız; 24 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 22.00’de Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında oynanacak Galatasaray- Schalke 04 müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır. Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden Galatasaray Spor Kulübüne başarılar dileriz.

Galatasaray maçı sebebiyle İBB seferlerini uzattı

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