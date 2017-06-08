Galatasaray'ın Riva arazisinin ihalesi yapıldı

Galatasaray'ın 1 milyon metrekarelik Riva arsasının ihalesi bugün gerçekleşti. İhalede en yüksek teklifi Eltes İnşaat tarafından verildi.

İKİNCİ OTURUM 15 HAZİRAN'DA

İlk tekliflerde rakamların düşük olduğu gözlemlendi. İkinci oturum 15 Haziran'da yapılacak.

İhaleye teklif veren firmalar şu şekilde;

1-Dağ Mimarlık ve Mühendislik 200 milyon TL 20 milyon TL / %10

2-Ege Yapı, Çalışkan Taşımacılık İş Ortaklığı 300 milyon TL 45 milyon TL / %15

3-Yılmaz İnşaat 200 milyon TL 44 milyon TL / %22

4-Fema İnşaat-KLV İnşaat İş ortaklığı 400 milyon TL 100 milyon TL / %25

5-Makro İnşaat-Timur Gayrimenkul İş Ort. 100 milyon TL 20 milyon TL / %20

6-Nuhoğlu İnşaat 262,5 milyon 39,375 milyon /%15

7-Eltes İnşaat 1 milyar TL 100 milyon TL / %10

8-Fuzul Yapı, İstanbul Teknik, Gökkar Madencilik İş Ort. 100 milyon TL 20 milyon TL / %20

9-Teknik Yapı-Teknik Yapılar İş Ortaklığı 100 milyon TL 20 milyon TL / %20