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Galatasaray Riva arazisinin ihalesi yarın yapılacak

Galatasaray’ın İstanbul Riva’daki 1 milyon metrekarelik arsası satışa sunulacak.

07.06.2017 - 15:57
  1. Haberler
  2. Emlak
Galatasaray Riva arazisinin ihalesi yarın yapılacak

Kulübün maddi sorunlarına çare olması için satışa çıkarılacak arsa için büyük firmalar birbiriyle yarışacak.

Galatasaray Riva arazisinin ihalesi yarın yapılacak

YARIN İHALE DÜZENLENECEK

1 milyon metrekarelik arsa için yarın ihale düzenlenecek. 10’dan fazla firmanın teklif vereceği ihaleye Teknik Yapı, Dap Yapı, Fuzul Grup ve Makro İnşaat-Nef ortaklığının katılmasına kesin gözü ile bakılırken, Gap İnşaat ve Ege Yapı’nın da değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Galatasaray Riva arazisinin ihalesi yarın yapılacak

Geçtiğimiz yıl imzalanan protokole göre, ihalede ortaya çıkacak arsa bedelinin yüzde 80’i Galatasaray’ın, yüzde 20’si de Emlak Konut GYO’nun olacak. Arsanın değeri 388.7 milyon lira olarak açıklanmıştı.

EN AZ 507 MİLYON LİRA GELİR ELDE EDİLECEK

Kulübün henüz ihale tarihi açıklanmayan Florya’daki 22 bin 627 metrekarelik arsanın değeri de yaklaşık 120 milyon lira olarak belirlenmişti. Buna göre Galatasaray’ın Riva ve Florya arsaları için en az 508.7 milyon lira gelir elde etmesi bekleniyor.

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